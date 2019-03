Paderborner Trainer Steffen Baumgart: Fokus liegt auf Berlin

Paderborn (dpa) - Beim Fußball-Zweitligisten SC Paderborn steht die Vorfreude auf das Viertelfinale im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV am kommenden Dienstag hinten an. «Wir planen nicht für die englische Woche, sondern wir planen für das Spiel bei Union Berlin», sagte Trainer Steffen Baumgart vor der Partie bei seinem ehemaligen Club am Samstag (13.00 Uhr). «Ich habe keinen Zweifel, dass die volle Konzentration auf diesem Spiel liegt», sagte der Coach am Donnerstag. Mit einem Erfolg in Berlin wäre der Zweitliga-Tabellensiebte im Aufstiegsrennen wieder dabei und läge nur noch drei Punkte hinter dem Relegationsplatz.

Von dpa