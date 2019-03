VfL-Coach Labbadia: «Fahren mit Selbstvertrauen» zum BVB

Wolfsburg (dpa/lnw) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg will mit einer Überraschung beim Titelkandidaten Borussia Dortmund am Samstag seine Europapokal-Ambitionen untermauern. «Wir fahren mit Selbstvertrauen da hin. Wir sind auch auswärtsstark, und das weiß Borussia Dortmund auch», sagte VfL-Trainer Bruno Labbadia am Donnerstag vor dem Match beim Tabellenzweiten BVB.

Von dpa