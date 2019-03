Polizei: Chipstüten mit Metallklammern bei Karnevalszug

Bergheim (dpa/lnw) - Beim Bergheimer Karnevalszug sollen unbekannte Täter Wurfmaterial mit Metallklammern manipuliert haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entdeckte ein Ehepaar, das als Zuschauer beim Karnevalszug am 3. März war, jetzt in mehreren gefangenen Chipstüten Versandklammern und Stücke von Alufolie. Die Polizei geht nach Angaben eines Sprechers von einer absichtlichen Manipulation aus und ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass weitere präparierte Beutel im Umlauf seien. Deshalb sollten Zuggäste, die Tütchen mit Kartoffelchips ergattert haben, diese genau prüfen und bei möglichen Funden die Polizei informieren.

Von dpa