Fahrradtour endet mit Festnahme: Polizisten erkennen Täter

Siegen (dpa/lnw) - Diese Fahrradtour endete hinter Gittern: Ein gesuchter Intensivtäter ist in Siegen winkend auf einem gestohlenen Fahrrad an einer Polizeiwache vorbeigefahren. Polizisten erkannten den freundlich grüßenden Radler am Dienstag sofort: Laut Polizei war es ein mit Haftbefehl gesuchter 32-Jähriger, der den Beamten wegen Diebstählen, Gewalt- und Drogendelikten bestens bekannt war. Sie nahmen ihn fest und brachten ihn ins Gefängnis. Das gestohlene Fahrrad wurde wieder an seinen Besitzer zurückgegeben.

Von dpa