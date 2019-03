Duisburg (dpa/lnw) - Nach der Bluttat an einem 82-jährigen Rentner mit einer Axt wird heute vor dem Duisburger Schwurgericht das Urteil erwartet. Der 40-jährige Angeklagte aus Hünxe hat im Prozess gestanden, seinen Bekannten im September 2018 von hinten mit der Axt erschlagen zu haben. Anschließend will er die Bankkarte des Opfers mitgenommen und damit 1000 Euro an einem Geldautomaten abgehoben haben. Die Staatsanwaltschaft hat in ihrem Plädoyer bereits lebenslange Haft und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt. Am Freitag müssen noch der Vertreter der Nebenklage und der Verteidiger plädieren, ehe das Urteil gesprochen werden kann.