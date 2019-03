Reul für Winterzeit und gegen «Zeigergedrehe»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Herbert Reul ist erleichtert. 18 Jahre lang hatte er als Europa-Parlamentarier gegen die Zeitumstellung gekämpft, bevor er 2017 Innenminister in Nordrhein-Westfalen wurde. Wenn am kommenden Wochenende die Sommerzeit eingeläutet wird, wissen die Bürger bereits, dass das Hin und Her bald vorbei sein wird. «Endlich hat dieses Zeigergedrehe ein Ende», freut sich der CDU-Politiker (66). «Nun muss die Zeitumstellung so schnell wie möglich abgeschafft werden.»

Von dpa