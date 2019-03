Neue Drogenspürhunde für NRW: Handy-Suchhund noch im Test

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Justiz in Nordrhein-Westfalen setzt zunehmend auf Hunde, um Drogen und Handys in den Gefängnissen aufzuspüren. Am 11. April sollen vier Belgische Schäferhunde und ein Holländischer Schäferhund in der Polizeischule Schloß Holte-Stukenbrock ihre Prüfung ablegen: Thor, Freya, Jada, Rex und Sira. Wie das Justizministerium auf Anfrage berichtete, werden dann elf Diensthunde in den 36 Vollzugsanstalten des Landes im Dauereinsatz sein. Die Zahl der Hundeführer wird auf acht verdoppelt.

Von dpa