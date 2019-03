Schalke-Profi Uth wehrt sich gegen Vorwurf von Tedesco

Gelsenkirchen (dpa) - Schalkes Stürmer Mark Uth fühlt sich von seinem früheren Trainer Domenico Tedesco ungerecht behandelt. «Er hat mich vor dem Spiel gegen Bremen ohne Begründung oder ein persönliches Gespräch aus dem Kader gestrichen - ich war total geschockt», sagte der 27 Jahre alte Fußballprofi in einem Interview der «Bild» (Freitag). Vor allem Tedescos Vorwurf der Charakterlosigkeit habe ihn getroffen: «Vorher hatte er auf der Pressekonferenz gesagt, dass er in der aktuellen Situation auf den Charakter der Spieler achten muss. In dem Zusammenhang war das schon ein krasser Vorwurf.» Uth betonte, er habe sich in seiner ganzen Karriere nie Charakterlosigkeit vorwerfen lassen. «Entsprechend enttäuscht war ich.»

Von dpa