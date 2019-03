Einfamilienhaus in Ratingen nach Dachstuhlbrand unbewohnbar

Ratingen (dpa/lnw) - Auf der Flucht aus einem brennenden Einfamilienhaus in Ratingen hat sich eine 17-Jährige in der Nacht auf Freitag den Knöchel verstaucht. Die Jugendliche, die bei der Familie in dem Haus zu Gast war, wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Bewohner habe sich leicht verletzt, sei aber vor Ort behandelt worden, die anderen drei Bewohner erlitten keine Verletzungen. Das Feuer brach kurz vor 4 Uhr am Morgen aus, nach bisherigen Erkenntnissen im Dachgeschoss.

Von dpa