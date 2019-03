Auseinandersetzung auf Spielplatz: Person schwer verletzt

Niederkassel/Bonn (dpa/lnw) - Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung auf einem Spielplatz in Niederkassel (Rhein-Sieg-Kreis) ist eine Person schwer verletzt worden. Insgesamt seien an dem Streit am Donnerstagabend mehrere Menschen im Alter von 21 bis 22 Jahren beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Bonn. Zuvor hatte der Bonner «Generalanzeiger» darüber berichtet. Die schwer verletzte Person sei in ein Krankenhaus gekommen, die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen, sagte der Polizeisprecher. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Von dpa