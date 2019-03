Weniger Arbeitslose in NRW zum Frühlingsbeginn

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Arbeitslosen in NRW ist zum Beginn des Frühlings erwartungsgemäß gesunken. Im März waren 634 643 Menschen im Land arbeitslos und damit 7366 weniger als im Monat zuvor, wie die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 37 163 Menschen weniger ohne Job. Die Arbeitslosenquote lag im März wie schon im Vormonat bei 6,6 Prozent. Auch die Zahl arbeitsloser junger Leute nahm ab - um 1521 Menschen (2,7 Prozent) auf 54 547.