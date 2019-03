Düsseldorf/Karlsruhe (dpa/lnw) - Die Bonner Bombe und ein Mordkomplott gegen einen Politiker: In einem der längsten Terrorprozesse der vergangenen Jahre hat der Bundesgerichtshof in Leipzig die Revisionen der vier Angeklagten zurückgewiesen. Die Haftstrafen seien nun rechtskräftig, teilte das Oberlandesgericht Düsseldorf am Freitag mit (Az.: 3 StR 170/18).

Von dpa