Bielefeld (dpa/lnw) - Erneut ermitteln die Behörden in Ostwestfalen wegen mutmaßlicher Missbrauchsfälle mit Minderjährigen, diesmal an einer Paderborner Schule. Das teilten am Freitag Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Ein jugendlicher Tatverdächtiger befinde sich in Untersuchungshaft.

Von dpa