«Fridays for Future»: Viele Schüler aus NRW sind in Berlin

Bei den Aktionen in NRW waren den Angaben zufolge die Schwerpunkte in Düsseldorf mit rund 500, sowie in Dortmund und Köln mit jeweils rund 400 Streikenden. Auch in Münster kamen Demonstranten zusammen. In den Städten Warendorf und Bitburg hätten sich in dieser Woche neue Aktivistengruppen gebildet, hieß es weiter.