Von entwischtem Mini-Känguru fehlt weiter jede Spur

Vreden (dpa/lnw) - Von dem in Vreden im Kreis Borken entwischten Känguru fehlt weiter jede Spur. Es habe noch keinen Hinweis zu dem etwa 80 Zentimeter kleinen Beuteltier gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Es gebe aber auch keine Suchaktion. Bislang vermisse es niemand. Am Mittwoch hatte ein Mann das Bennett-Känguru zufällig im ländlichen Gebiet Gaxel entdeckt. Daraufhin hatten Polizei und Feuerwehr versucht, das Tier einzufangen - allerdings vergeblich.

Von dpa