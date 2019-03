Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen einer Vollsperrung der A46 am Kreuz Hilden haben sich am Samstag viele Autofahrer in dem Bereich in Geduld üben müssen. Auf der Autobahn 3 bildeten sich zeitweise Staus von acht Kilometern Länge in beiden Richtungen zwischen Hilden und Mettmann. Grund für die Sperrung sind der Abriss und der Neubau einer Brücke.

Von dpa