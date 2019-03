NRW-Städten fehlen noch Helfer für die Europawahl

Düsseldorf (dpa/lnw) - Für die Europawahl in knapp zwei Monaten suchen die großen Städte in Nordrhein-Westfalen noch zahlreiche Wahlhelfer. Dabei hatten einige Kommunen bisher schon deutlich mehr Erfolg als andere, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Während in Essen schon 2700 der 3000 gesuchten Freiwilligen für die Wahl am 26. Mai gefunden wurden, fehlen in Münster noch fast 1400. In der Landeshauptstadt Düsseldorf ist ungefähr die Hälfte der geplanten 3500 Anmeldungen eingegangen, wie ein Sprecher mitteilte. Dortmund hat dagegen nach Angaben der Stadt kaum noch Bedarf: Nur noch rund 250 Ehrenamtlichen-Stellen sind offen.

Von dpa