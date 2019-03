Essen (dpa/lnw) - Das Frühlingswetter mit Sonne satt und milden Temperaturen gibt an diesem Samstag in Nordrhein-Westfalen nur ein kurzes Gastspiel. Schon am Sonntag wird es laut Deutschem Wetterdienst von Wolken, Regenschauern und sinkenden Temperaturen abgelöst. Sogar Gewitter sind möglich. Der Montag wird dann wieder sonnig.

Von dpa