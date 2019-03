Mülheim/Ruhr (dpa) - Der Mitbegründer des Mülheimer Theaters an der Ruhr, Roberto Ciulli, vollendet an diesem Montag (1. April) sein 85. Lebensjahr. An seinem Geburtstag ist er in Serbien. «Er ist eingeladen zum Bitef Theater in Belgrad und hält dort einen Vortrag über sein «ABC des Theaters»», sagte seine Sprecherin Jessica Otten.

Von dpa