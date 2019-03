Polish Open: Deutsche Badminton-Meisterin verliert Endspiel

Częstochowa/Polen (dpa) - Die deutsche Badminton-Meisterin Yvonne Li hat bei den Polish Open in Częstochowa nur knapp ihren zweiten internationalen Turniersieg verpasst. Die 20-jährige Bundesligaspielerin von Union Lüdinghausen, die in der Weltrangliste auf Rang 44 geführt wird, unterlag am Sonntag bei dem mit 25 000 US-Dollar dotierten Turnier mit 8:21, 21:19, 20:22 gegen die erst 18-jährige Chinesin Wei Yaxin. Li kam erst im zweiten Satz des Finals richtig in die Partie. Im dritten Satz wehrte sie vier Matchbälle ab, ehe ihre asiatische Gegnerin knapp gewann. Vor einem Jahr hatte Li in Tschechien ihr erstes internationales Turnier gewonnen.

Von dpa