Köln (dpa) - Der 1. FC Köln hat die Gunst der Stunde genutzt und die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut. Inspiriert durch die Punktverluste der Verfolger am Tag zuvor, gelang dem Team von Trainer Markus Anfang am Sonntag beim 4:0 (2:0) über Holstein Kiel ein weiterer Schritt Richtung Wiederaufstieg.

Von dpa