Erinnerungsort für Opfer von Geiseldrama wird eingeweiht

Bremen (dpa/lni) - Rund 30 Jahre nach dem Gladbecker Geiseldrama wird in Bremen ein Erinnerungsort für die Opfer errichtet. Die Stätte wird am Samstag im Stadtteil Huckelriede, dort wo die Geiselnehmer einen Bus in ihre Gewalt gebracht hatten, eingeweiht, wie der Bremer Senat am Mittwoch mitteilte. Zur Erinnerung wird auf einem Grünstreifen an der Bushaltestelle eine Gedenkstelle aus Granit aufgestellt, zudem wird ein Ginkgo-Baum gepflanzt.

Von dpa