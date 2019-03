Köln (dpa/lnw) - Trotz einer gerichtlichen Anordnung wird es in Köln weiterhin keine Fahrverbote geben. Heute tritt ein neuer Luftreinhalteplan in Kraft, mit dem die Stadt ihre relativ hohe Luftverschmutzung mit alternativen Maßnahmen senken will. Die Busflotte soll erneuert werden und neue Ampeltechnik soll zu weniger Stop-and-Go im Straßenverkehr führen. Zudem soll der Nahverkehr attraktiver gemacht werden. Mit dem Inkrafttreten werden die Maßnahmen für die Stadt Köln verbindlich.

Die Luftverschmutzung in der Millionenstadt ist seit langem viel zu hoch. Laut EU-Grenzwert dürfen es im Schnitt nur 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter sein, an einigen Stellen der Stadt ist man von dieser Grenze weit entfernt. Am schlimmsten sieht es am rechtsrheinischen Clevischen Ring aus, dort wurden 2017 62 Mikrogramm gemessen. Ein Jahr später sank der Wert immerhin auf 59 Mikrogramm. Nach Ansicht der Kölner Bezirksregierung - des verlängerten Arms der Landesregierung - ist dies ein positiver Trend, der sich auch künftig im ganzen Stadtgebiet fortsetzen wird.

Im November hatte das Kölner Verwaltungsgericht das Land zu einem weiträumigen Fahrverbot in der Stadt verdonnert. Das Land ging gegen das Urteil aber in Berufung, die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts steht noch aus - der Gang zu dieser höchsten Instanz in NRW hat aufschiebende Wirkung, daher konnte die Bezirksregierung die Fahrverbot-Anordnung bisher ignorieren. Vom Tisch sind Fahrverbote also nicht - trotz des Luftreinhalteplans.