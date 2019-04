Lange Wartezeiten für Autofahrer auf der A3 und A2

Arnheim (dpa/lnw) - Autofahrer müssen sich am Montagmorgen auf den Autobahnen 2 und 3 auf Wartezeiten und stockenden Verkehr einstellen. In Richtung Köln zwischen dem Kreuz Oberhausen und dem Kreuz Kaiserberg kommt es zu Verspätungen von rund einer Stunde. Auf der Autobahn 2 Richtung Oberhausen ab Bottrop gibt es laut WDR-Staumelder fünf Kilometer Stau. Grund dafür ist ein defektes Fahrzeug, das auf dem mittleren Fahrstreifen liegen geblieben ist, wie die Polizei Düsseldorf mitteilte. Insgesamt berichtete der WDR-Staumelder am frühen Morgen über Staus mit einer Gesamtlänge von zwischenzeitlich etwa 123 Kilometern.

Von dpa