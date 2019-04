Kind stirbt bei Brand: Mutter soll Feuer gelegt haben

Dortmund (dpa/lnw) - In Unna soll eine Mutter ihr Kind und sich selbst in einem Raum eingeschlossen und Feuer gelegt haben. Das sechsjährige Mädchen wurde tot in dem Zimmer einer Mutter-Kind-Einrichtung gefunden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag sagte. Die Mutter schwebte am Morgen in akuter Lebensgefahr. Sie erlitt bei dem Feuer in der Nacht zu Montag schwerste Brandverletzungen.

Von dpa