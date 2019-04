Getötete 70-Jährige: Ehemann unter Mordverdacht

Hürth (dpa/lnw) - Ein 69-Jähriger soll in Hürth (Rhein-Erft-Kreis) seine Ehefrau ermordet haben. Die Polizei hatte die 70 Jahre alte Frau am Sonntag nach Hinweisen von Zeugen tot in ihrer Wohnung gefunden. Dort nahmen die Beamten ihren Ehemann fest. Am Montag sagte ein Sprecher der Kölner Polizei, der Mann stehe unter Mordverdacht und solle noch im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden. Zu Hintergründen der Tat äußerten sich Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht. Eine Mordkommission ermittle weiter.

Von dpa