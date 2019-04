Gericht eröffnet Insolvenz des Klinik-Betreibers Via Salus

Montabaur (dpa) - Das Amtsgericht Montabaur im Westerwald hat das Insolvenzverfahren des Klinik- und Seniorenheim-Betreibers Katharina Kasper Via Salus eröffnet. Dabei habe es die Eigenverwaltung angeordnet und so den gewählten Sanierungsweg von Via Salus bestätigt, teilte das Unternehmen mit Hauptsitz in Dernbach im Westerwald am Montag mit. Neben Seniorenheimen betreibt es Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Insgesamt zählt es rund 3200 Beschäftigte.

Von dpa