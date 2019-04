Düsseldorf -

Von Hilmar Riemenschneider

Einer für zwei: In jedem Jahr gehen doppelt so viele Hausärzte in den Ruhestand, als neue Allgemeinmediziner mit frischem Facharzt-Titel von den Unis abgehen. Folge: In 120 der 396 Kommunen in NRW ist absehbar die hausärztliche Versorgung gefährdet, wenn die Praxisinhaber keine Nachfolger finden. Die Landarztquote soll Abhilfe schaffen – eine Chance für nur durchschnittliche Abiturienten.