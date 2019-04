Gruppenvergewaltigung: Dritter Verdächtiger stellt sich

Wesel/Moers (dpa/lnw) - Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer 21-Jährigen hat sich der noch nicht gefasste dritte Verdächtige der Polizei gestellt. Der 28-Jährige sei am Montagabend zu einer Wache in Moers gekommen, teilten die Beamten am Dienstagmorgen mit. Zwei der drei Tatverdächtigen waren schon zuvor festgenommen worden. Nach dem 28-Jährigen wurde mit einem Foto gefahndet.

Von dpa