Theatertreffen in Münster mit zehn Stücken aus NRW

Münster (dpa/lnw) - Das NRW-Theatertreffen findet dieses Jahr in Münster statt. Vom 30. Mai bis zum 8. Juni zeigen Theater aus Dortmund, Bielefeld, Mülheim/Ruhr, Dinslaken, Oberhausen, Düsseldorf, Wuppertal, Moers, Bochum sowie Krefeld/Mönchengladbach jeweils eine Inszenierung. Wie das Theater in Münster am Montag mitteilte, lautet das Festivalmotto dieses Jahr «Vorsicht, Zerbrechlich!». Eine Jury hatte im Herbst die zehn Stücke ausgewählt.