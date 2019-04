Landräte als Chefs ungeeignet?

Die Ermittlungs- und Organisationspannen im Fall des mutmaßlich tausendfachen Kindesmissbrauchs von Lügde fachen eine neue Debatte über die Polizeistruktur in NRW an. Die Kritik entzündet sich dabei nicht nur daran, dass die Ermittler der Kreispolizei Lippe offenbar nachlässig arbeiteten, sondern dass es sechs Wochen dauerte, bis die Überforderung erkannt und der Fall ans Polizeipräsidium Bielefeld delegiert wurde. Für die Grünen im Landtag zeigt sich daran, dass die Polizeistruktur in NRW viel zu kleinteilig ist: „Wir sind als Land NRW ein absolutes Unicum bundesweit mit 47 Polizeibehörden – mehr als die vier Flächenländer Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern zusammen“, rechnet Grünen-Fraktionschefin Monika Düker vor.

Im Fall Lügde wären in einem Präsidium sofort mehr Kompetenz und mehr Ressourcen verfügbar gewesen. „Wir glauben, dass die Polizeiarbeit in Nordrhein-Westfalen in zwölf bis 16 Polizeipräsidien zusammengefasst werden kann“, erneuert sie eine alte Forderung. Ein Rückzug aus der Fläche sei das aber nicht. „Dann steht in Höxter draußen nicht mehr Kreispolizeibehörde, sondern Polizeipräsidium Bielefeld – Direktion Höxter“, illustriert die gebürtige Ostwestfälin.

Dass gewählte Landräte eine Polizeibehörde führen, hält Düker für einen Strickfehler, der durch die geplante Abschaffung der Stichwahl verschärft würde: „Wenn ein Landrat dann mit weniger als 30 Prozent der Stimmen ins Amt kommt, verstärkt dies nochmal das Argument, dass der Staat mit Polizeipräsidenten als politischen Spitzenbeamten besser aufgestellt ist.“ Die könne der Innenminister abberufen, einen Landrat nicht.

Michael Mertens , Landeschef der Gewerkschaft der Polizei, teilt die Grünen-Kritik sonst absolut nicht, hält die Stichwahl aber für wichtig: „Sie ist lästig, aber eine Mehrheit über 50 Prozent ist notwendig für die Legitimierung für dieses Amt.“ Oliver Huth, Vize-Landesvorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamter, warnt: „Das wird dann schon schwierig bei Landratswahlen, wenn die Legitimierung fehlt.“ Seine Gewerkschaft fordert ohnehin, dass Polizeibehörden nur noch von fachlich kompetenten politischen Beamten geführt werden. Dafür müsse man Krisenmanagement beherrschen: „Das bringt ein Landrat nicht unbedingt mit.“ Dagegen will Mertens die bestehenden Strukturen erhalten. „Auch aus dem Fall Lügde muss man Lehren ziehen, aber man muss nicht gleich die Organisation in Frage stellen.“

Damit steht er auf der Linie der schwarz-gelben Regierungskoalition. „Jetzt ist nicht die Zeit strukturelle Fragen zu klären, sondern den Fall Lügde an sich aufzuklären“, bremst FDP-Kommunalexperte Henning Höne die Strukturdebatte und schiebt sie in eine andere Richtung: Der Katalog von Delikten, in denen sich Kreispolizeibehörden an die übergeordneten Präsidien wenden müssen, soll erweitert werden. „Ich sehen da einen der stärksten Hebel, dass man für weitere Bereiche schwerer Straftaten eine solche Übertragung vorsieht“, meint Höne. Darin sieht auch Huth einen Weg – etwa bei Kindesmissbrauch oder Korruption. Dazu müsse aber klar der Bedarf an Expertise definiert sein. Sonst drohten weiße Flecken, „wenn Kriminalittät nicht überall gleich bekämpft werden kann, weil die Ressourcen fehlen.“