Versuchter Totschlag: Hintergründe zunächst unklar

Dortmund (dpa/lnw) - Ein 31-Jähriger soll in Dortmund aus zunächst unbekannten Gründen versucht haben, einen 30-Jährigen zu töten. Die Staatsanwaltschaft Dortmund und die Dortmunder Polizei teilten am Montagabend mit, der 31-Jährige sei in diesem Zusammenhang wegen des dringenden Tatverdachts auf versuchten Totschlag vorläufig festgenommen worden. Der 30-Jährige habe am frühen Morgen - durch Messerstiche schwer verletzt - selbst die Rettungskräfte alarmiert und sei daraufhin in ein Krankenhaus gekommen.

Von dpa