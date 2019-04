Bielefeld (dpa/lnw) - Nach einer Karambolage in Bielefeld ist ein ungesichertes, zwei Wochen altes Baby aus einem Unfallauto wegen möglicher Verletzungen in einem Krankenhaus untersucht worden. Der Säugling war ohne Sicherung befördert worden, er lag in einer Tragetasche auf dem Rücksitz, wie die Polizei am Dienstag berichtete.

Von dpa