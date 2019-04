Gefährlicher Häftling nach zwei Wochen weiter auf der Flucht

Werl (dpa/lnw) - Zwei Wochen nach der Flucht eines als gefährlich geltenden Straftäters in Ostwestfalen sucht die Polizei mit drei Fotos nach dem Mann. Trotz einer europaweiten Fahndung gebe es keine Hinweise, wo der Mann stecken könnte, sagte ein Sprecher der Polizei Bielefeld am Dienstag. «Der ist weg, spurlos verschwunden.» Der 31-Jährige war in der Sicherungsverwahrung der JVA Werl untergebracht und seinen zwei Begleitern am 20. März bei einer Ausführung entwischt. Weil er weder Hand- noch Fußfesseln trug, konnte er in der Wohnung seiner Eltern in Bad Salzuflen flüchten.

Von dpa