Die Aachener Polizei hatte am 13. März im Hambacher Forst an vier Stellen rund 50 Baumstümpfe gefunden. Gleichzeitig entdeckten die Beamten neue Baumhäuser, insgesamt 39. Mit weiteren Bauten am Boden sei die Polizei auf rund 55 Objekte gekommen. An «neu errichteten Baumhäusern und Strukturen» entdeckten die Beamten laut Bericht von Innenminister Herbert Reul ( CDU ) Nadelbaumstämme (Kiefern und Fichten), die zu den Stümpfen passten.

Da alle Bäume in einem Landschaftsschutzgebiet standen, schaltete sich die Polizei ein. Die «Ermittlungskommission Hambach» fand laut Reul-Bericht diverse Kommentare zu den Baumfällungen in den sozialen Netzwerken. Eine Person mit «eindeutigen Bezügen zum Hambacher Forst» schrieb unter echtem Namen: «Es werden Bäume von uns gefällt».

Anonym haben sich weitere Aktivisten im Internet zu den Fällungen bekannt. «Die Straftäter versuchen sich dort u.a. damit zu rechtfertigen, dass die gefällten Bäume angeblich krank und vom Borkenkäfer befallen gewesen seien», so der Innenminister in seinem Bericht. «Gemäß Bewertung des Revierförsters» seien die Bäume aber gesund gewesen. Sie seien unfachmännisch, «vermutlich mit Axt und Handsägen» gefällt worden, heißt es in dem Bericht an den Innenausschuss.