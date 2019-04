Wohnungsnot in NRW: SPD will mehr Mieterschutz

Düsseldorf (dpa/lnw) - Um die Wohnungsnot in Nordrhein-Westfalen zu lindern, fordert die SPD einen stärkeren Mieterschutz. «Der landesrechtliche Mieterschutz muss nicht nur erhalten bleiben, sondern auch verschärft werden», sagte der wohnungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Volkan Baran, am Dienstag in Düsseldorf. Besonders in angespannten Wohnungsmärkten in Großstädten müsste Mietern bei einer Umwandlung ihrer Wohnung in Eigentum mehr Zeit gegeben werden, um eine neue Bleibe im gewohnten Umfeld finden zu können.