Köln (dpa/lnw) - Konrad Adenauer nimmt Platz auf einem Chefsessel: Der gleichnamige Enkel des 1967 gestorbenen Bundeskanzlers wurde zum Haus & Grund-Präsidenten des Landesverbandes Rheinland Westfalen gewählt, wie die Immobilieneigentümer-Organisation am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Die Wahl war bereits am Samstag.

Von dpa