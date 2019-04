Düsseldorf (dpa) - Tote-Hosen-Sänger Campino hatte nach seinem Hörsturz im vergangenen Jahr Angst vor einem medizinisch verordneten Karriereende. «Ich will mir gar nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn die Ärzte in dem Moment gesagt hätten: Noch ein weiteres Konzert, und du bist taub», sagte Campino der «Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten».

Von dpa