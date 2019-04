Frivole Party in Vereinsheim?: Konsequenzen angekündigt

Wetter (dpa/lnw) - Die angebliche Vermietung eines Vereinsheims für eine frivole Party sorgt für Wirbel in der Ruhrgebietsstadt Wetter. Zwar ist noch nicht ganz klar, was genau in der Vereinsgaststätte des Fußballvereins FC Wetter passiert ist - Bürgermeister Frank Hasenberg kündigte aber bereits Konsequenzen an: «Dass das Vereinsheim, dessen Eigentümerin die Stadt ist, für eine solche Veranstaltung genutzt wird, ist alarmierend und völlig inakzeptabel», sagte er am Dienstag der «Westfalenpost».

Von dpa