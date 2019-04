Lastwagen überfährt 88-jährigen Rollstuhlfahrer.

Brüggen (dpa/lnw) - Bei einem Ausflug mit seinem Elektrorollstuhl ist ein 88-Jähriger am Niederrhein von einem Lastwagen überfahren worden. Der Mann erlitt am Dienstag so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Ermittlungen habe der 88-Jährige nicht auf den Verkehr geachtet, als er in Brüggen mit seinem Rollstuhl eine stark befahrene Straße überquerte. Ein Lastwagenfahrer habe die Kollision trotz einer Vollbremsung nicht mehr vermeiden können.

Von dpa