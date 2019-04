Windeck (dpa/lnw) - Bei einem Hausbrand in Windeck (Rhein-Sieg-Kreis) ist ein älteres Ehepaar ums Leben gekommen. Die 24-jährige Enkelin konnte sich bei dem Brand in der Nacht zum Mittwoch noch leicht verletzt in Sicherheit bringen, wie die Polizei mitteilte. Für ihre Großeltern kam jede Hilfe zu spät. 80 Einsatzkräfte seien an der Brandstelle gewesen, teilte die Feuerwehr mit.

Ein Nachbar hatte in der Nacht den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Als die eintraf, stand die Enkelin vor dem brennenden Einfamilienhaus. In dem Gebäude fanden die Einsatzkräfte zunächst den leblosen 87 Jahre alten Großvater, später konnten sie auch seine 86 Jahre alte Frau nur noch tot bergen.

Die Rettungskräfte waren bis in den Vormittag hinein im Einsatz. Die Brandursache ist nach Polizeiangaben noch unklar, man habe bisher aber keine Hinweise auf Brandstiftung gefunden. Die Ermittlungen werden sich voraussichtlich verzögern. «Das Haus ist einsturzgefährdet und kann deshalb im Moment nicht betreten werden», sagte ein Polizeisprecher.