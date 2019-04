Wachstum der NRW-Industrie hat sich deutlich abgeschwächt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Industrie wächst deutlich schwächer als zuvor. Der Umsatz der Firmen sei im vergangenen Jahr um 2,2 Prozent auf 357,8 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Landesstatistikamt IT.NRW am Mittwoch in Düsseldorf mit. Dabei zog die Inlandsnachfrage etwas stärker an als die Erlöse für Exporte. Verglichen mit dem Jahr 2017 geht es deutlich weniger steil nach oben: Damals konnte sich die NRW-Industrie über ein Umsatzplus von 5,5 Prozent freuen - vor allem die Auslandsnachfrage war sehr hoch.

Von dpa