Herford (dpa/lnw) - Erst nach einem gut 24-stündigen Einsatz hat die Feuerwehr den Brand in einem Senioren-Wohnhaus in Herford unter Kontrolle gebracht. Das fünfstöckige Gebäude sei einsturzgefährdet, die Suche nach einer vermissten 72 Jahre alten Bewohnerin bislang nicht möglich, teilten Feuerwehr und Polizei am Donnerstag mit. Der Brand war in einer Wohnung im obersten Stockwerk ausgebrochen. Rund 50 Feuerwehrleute kämpften viele Stunden gegen die Flammen. In der Nacht loderten sie erneut auf, diesmal im Fahrstuhlschacht des Hauses. Erst am Donnerstagmorgen gaben die Kräfte erste Entwarnung.

Fünf Senioren waren am Mittwoch mit Rauchvergiftungen in Krankenhäuser gebracht worden. Die Stadt sorgte für die Unterbringung der anderen Bewohner, die teilweise zunächst in Hotels unterkamen. Zudem wurden zwei Feuerwehrleute in einer Klinik behandelt - wegen totaler Erschöpfung.

Man habe das Dach inzwischen mit einem Spezialkran geöffnet, sagte eine Feuerwehr-Sprecherin. «Es konnte aber noch niemand in die Wohnung rein, weil ein Statiker dringend abgeraten hat.» Die Polizei habe das Gebäude beschlagnahmt, das nun zunächst abkühlen müsse.

Ein Polizeisprecher ergänzte, es sei extrem schwierig, von oben herab aus einem Korb heraus zu arbeiten. Wann die Wohnung betreten werden könne, in der die vermisste Frau vermutet wird, sei unklar. Die Brand-Ursache müsse noch ermittelt werden. In dem Haus gab es den Angaben zufolge 15 Seniorenwohnungen. Auch ein Nachbargebäude war aus Vorsichtsgründen evakuiert worden.