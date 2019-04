Neue Polizeibeamte vereidigt: Reul ruft zu Transparenz auf

Köln (dpa/lnw) - NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat junge Polizisten zu Offenheit und Transparenz in ihrem Beruf aufgerufen. «Transparenz ist der Schlüssel zur Glaubwürdigkeit, und nur mit Glaubwürdigkeit gewinnt man Vertrauen», sagte Reul bei der Vereidigung von 2300 Kommissaranwärtern am Mittwoch in Köln. Deshalb müssten alle akzeptieren, dass man Fehler machen kann, um aus ihnen lernen zu können. Dazu gehöre es auch, Fehler anderer zu benennen und sich nicht hinter einer «falschen Kameradschaft» zu verstecken, forderte Reul.

