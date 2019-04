Bonn (dpa/lnw) - Ein 19-Jähriger ist in Bonn des Mordes und der Vergewaltigung einer 17-Jährigen angeklagt worden. Das Opfer war Anfang Dezember in einer Obdachlosenunterkunft in Sankt Augustin gefunden worden. Einen Termin für den Prozessauftakt gebe es noch nicht, teilte das Landgericht Bonn am Mittwoch mit.

Von dpa