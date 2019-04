Steinkohle-Bergbau endet in Steinmeiers Arbeitszimmer

Berlin (dpa) - Die Hände musste er sich nicht mehr schmutzig machen: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Mittwoch im Berliner Schloss Bellevue das letzte in Deutschland geförderte Stück Steinkohle entgegengenommen. Der sieben Kilo schwere Brocken, den ihm Reviersteiger Jürgen Jakubeit überreichte, war gut präpariert und schwärzte nicht. Steinmeier war schon bei dessen Förderung im Dezember auf der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop dabei gewesen und erinnerte nun an diesen «schmerzlichen Tag für die Bergleute und ihre Familien». «Ich spüre jedenfalls den Kloß im Hals, den wir bei unseren Reden hatten, noch bis heute», sagte er.

Von dpa