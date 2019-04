Menschen mit Behinderung werden häufig zu Hause unterstützt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Menschen mit Behinderung, die betreut zuhause wohnen bleiben, hat sich in Nordrhein-Westfalen innerhalb von 15 Jahren vervielfacht. Erhielten 2003 nur rund 10 000 Menschen in NRW sogenannte ambulante Wohnunterstützung, waren es 2017 mehr als 66 000. Das geht aus einem Bericht des Gesundheitsministeriums hervor, der am Mittwoch im Fachausschuss des Landtags auf der Tagesordnung stand.

Von dpa