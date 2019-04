RTL-«Dschungelkönigin» Burdecki wegen 7600 Euro vor Gericht

Streitpunkt ist der Managementvertrag, den sie unterschrieben hatte. Darin wurde eine Provision von 30 Prozent für die Agentur vereinbart sowie eine Klausel, die regelt, wie die Künstlerin Verträge mit Dritten abschließen müsse. Aus Sicht von Burdeckis Anwalt sei die Provision zu hoch und damit sittenwidrig.

Außerdem beschränke die Klausel die künstlerische Freiheit. Der Anwalt der Agentur sagte, jetzt, wo Burdecki berühmt sei, meine sie, nicht bezahlen zu müssen. Verträge seien einzuhalten.

Nach der Verhandlung erklärte die Künstlerin, sie sei naiv gewesen, als sie den Vertrag vor gut zwei Jahren unterschrieben habe. Sie hoffe aber, dass am Ende alle glücklich auseinander gingen. Beide Seiten haben nun vier Wochen Zeit. Kommt keine Einigung zustande, will das Gericht am 29. Mai eine Entscheidung verkünden.

Burdecki hatte im Januar die Dschungel-Show «Ich bin ein Star - holt mich hier raus» gewonnen. Zuvor war die Düsseldorferin in den TV-Shows «Bachelor» und «Promi Big Brother» aufgetreten. Zurzeit ist sie Kandidatin beim RTL-Wettbewerb «Let's Dance».