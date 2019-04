Spannung vor Obama-Besuch in Köln

Köln (dpa/lnw) - Spannung und Rätselraten vor dem prominenten Besuch in Köln: Einige Stunden vor der geplanten Ankunft des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama am Donnerstag sind die Vorbereitungen in vollem Gange. Am Abend soll der 57-Jährige in der Lanxess-Arena über gute Menschenführung sprechen. «Die Vorbereitungen laufen wie geplant», sagte ein Sprecher des Veranstalters am Mittag. Die Kölner Polizei schützt Obama während seines Aufenthalts in Absprache mit dem amerikanischen Secret Service, der ihn begleitet.

Von dpa