«Intermodellbau»: viel Technik und immer stärker digital

Dortmund (dpa/lnw) - Für Schiene, Straße, Wasser, Luft und die heimischen vier Wände: Mit detailgetreuen Mini-Ausgaben von Bahnen, Schiffen, Flugzeugen oder Rennwagen ist am Donnerstag die internationale Publikumsmesse «Intermodellbau 2019» in Dortmund an den Start gegangen. Rund 500 Anbieter aus 18 Ländern - darunter Italien, Russland und Südkorea - präsentierten ihre Produkte. Dazu gehören laut Messe ein «Senkrechtstarter», der von Flugdrohne auf «normalen» Flieger umstellen kann oder eine komplett vergoldete Mini-Lok für einen Maxi-Preis von 999 Euro.

Von dpa